Свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева оказалась в коме после падения с балкона

Сейчас Екатерина Бобкова находится в одной из чешских больниц.

Россиянка находится в клинике вот уже четвертый день. Она упала с балкона, отдыхая на известном чешском курорте Шпиндлерув-Млин. Об этом агентству РИА Новости сказал представитель российского посольства. По словам дипломата, Екатерине Бобковой потребовалась операция. Она введена в состояние искусственной комы. Эту информацию подтвердили и в отделении нейрохирургии местной больницы, однако подробно о диагнозе распространяться не стали. В тоже время сообщается, что подруга девушки Ларита Торуа написала в инстаграме о травмах, которые получила свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. У нее многочисленные повреждения органов и переломы костей, а также внутреннее кровотечение. Впрочем, сейчас это сообщение из соцсети уже удалено.

Ранее Бобкова давала показания в суде над футболистами. Она стала свидетельницей двух потасовок в центре Москвы с участием спорстменов.

Российское посольство в Чехии называет случившееся с Бобковой несчастным случаем. Как пишет РБК, обращений от родственников пострадавшей в диппредставительство пока не поступало.