Правительство поддержало смягчение закона о запрете нацистской символики

Действующие нормы ставят под угрозу блокировки кинохронику и художественные произведения.

Законопроект предлагает разрешить появление свастики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы. При этом есть и определенные условия. Демонстрация запрещенных символов должна сопровождаться осуждением нацизма и формированием негативного отношения к этой идеологии. Также не должно быть признаков пропаганды или оправдания.

Депутаты, написавшие поправки, говорят о несовершенстве существующего закон. Под запрет сейчас могут попасть фильмы «Обыкновенный фашизм», «Семнадцать мгновений весны» и другие ленты.

В заключении правительственной комиссии документ одобряется с оговорками. Условие обязательного «осуждения нацизма» потребует обязательных словесных комментариев, хотя в некоторых художественных произведениях сделать это будет невозможно.

Эксперты полагают, что даже смягченная версия закона позволит неоправданное преследование граждан. РБК напоминает про дело жительницы Смоленска, которую оштрафовали за выложенную в сети фотографию двора ее дома во время немецкой оккупации.