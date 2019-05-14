Екатеринбургская епархия отказывается идти на компромиссы по  поводу строительства храма

Изменение места строительства среди духовенства и меценатов не обсуждается. Все пожелания уже учтены, заявил старший священник Храма на крови Максим Миняйло. Его цитирует корреспондент издания 66.ру. По словам протоиерея, за строительство храма выступают более 40 процентов жителей Екатеринбурга, против только 20 процентов."Думаю, сами противники строительства потом придут в храм, и их дети и внуки", — добавил Миняйло.

Вчера вечером недовольные горожане пришли в сквер, где планируется построить храм. Правозащитники сообщают о пяти задержанных.