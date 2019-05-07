Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о сигнале бедствия «Боинга-737», следовавшего из Калининграда

Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о сигнале бедствия, поданным самолетом «Боинг-737», следовавшим рейсом Калининград – Москва. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

«Все хорошо. Мы информацию опровергаем. Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме, посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — сказал он.

Ранее было сообщение, что самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Калининград – Москва, подал сигнал бедствия, когда пролетал над Беларусью.