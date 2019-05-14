Лучшие клубы НХЛ продолжают борьбу за Кубок Стэнли

Минувшей ночью Сент-Луис обыграл на выезде хоккеистов Сан-Хосе и сравнял счет в серии.

Финалы конференций — последний рубеж на пути к решающей серии за титул. И если на Востоке Бостон Брюинз уверенно лидирует в споре с Каролиной. То на Западе борьба куда более упорная. Первый матч в Сан-Хосе акулы, напомню, выиграли. А вот сегодня родные стены им не помогли. Хоккеисты Сент-Луиса взяли убедительный реванш, одержав победу со счетом 4-1. Отмечу, что в составе Блюз выступают сразу двое россиян – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Последний, к слову, набирает очки уже во второй игре кряду. Сегодня Тарасенко отметился результативной передачей и помог своей команде открыть счет.

Третья игра серии пройдет в Сент Луисе четверг.