Один из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» потребовал проверить терминал компании «Трансефть»

Объявленный в розыск Роман Трушев полагает, что следствие идет по ложному следу.

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев сейчас в Германии и пока не решил, возвращаться ли ему в Россию. Здесь он проходит по делу о краже нефти на миллион рублей и загрязнению сырье в результате мошеннической схемы. По версии следователей, преступники, чтобы скрыть хищение, поставили грязную нефть. Она потом оказалась в магистральном трубопроводе. Из-за этого несколько резервуаров пришли в негодность.

По мнению Трушева, после требования властей оперативно найти виновных обвинили «маленький терминал, который смог 5 миллионов тонн нефти хлорорганикой забить». Для объективного расследования правоохранительные органы и специалисты должны проверить терминал «Транснефти – Дружбы», сказал бизнесмен в интервью газете «Коммерсантъ». Трушев говорит, что у «Транснефти» превышение загрязнений было в сотник раз, тогда как у его компаний, на которые пали подозрения, превышения если и были, то незначительные.

«Татнефть» обвинения со стороны Трушева отвергла. Компания сообщила, что не использует хлорорганику, а лабораторные пробы не зафиксировали каких-то отклонений.