Боинг 737 авиакомпании Аэрофлот готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщает агентство Флэш Норд со ссылкой на источник в аэропорту Калининграда, откуда вылетел лайнер. Сколько человек находится на борту, не уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По некоторым данным, система отслеживания полётов гражданских самолётов «Флайт радар» зафиксировала сигнал бедствия. Это означает, что на борту произошла нештатная ситуация. Источник «Флэш Норд» добавил, что на территории Белоруссии, по предварительным данным, самолёт потерял связь с диспетчерами.

Телеграм-канал Mash сообщил только что, что ситуация нормализовалась. Самолёт продолжает полёт в штатном режиме.