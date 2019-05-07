Для РУСАДА нет повода беспокоиться в преддверии нового доклада WADA – Ганус

Новый доклад о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) будет представлен на заседании исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ближайшие дни. У российской стороны нет опасений на этот счет, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус, — поскольку в последнее время сотрудничество идет успешно.

«Сейчас у меня нет никаких опасений. Мы занимаем принципиальную позицию, которая соответствует и кодексу, и международным стандартам. А также она соответствует национальным интересам, потому что в этом отношении мы действуем в интересах наших чистых спортсменов», — сказал Ю.Ганус.

Глава агентства добавил, что WADA провело аудиторскую проверку всех структур РУСАДА. «Мы прошли успешно аудит. На форуме ВАДА, который был в марте, президент ВАДА высказал полное удовлетворение по динамике. Руководитель отдела расследования ВАДА Гюнтер Юнгер сказал, что взаимодействие с РУСАДА является образцово-показательным», — отметил он.

По мнению Ю.Гануса, тот факт, что заместитель гендиретора РУСАДА Маргарита Пахноцкая недавно была избрана руководителем группы по антидопинговому направлению в Совете Европы, говорит о взаимном доверии между организациями.

Доклад Комитета WADA по соответствию будет опираться на данные, которые были извлечены из московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что процесс аутентификации этих данных близок к завершению.