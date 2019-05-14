Магасский районный суд Ингушетии признал законным отключение мобильного интернета во время протестов

Иск к ФСБ и МВД подавал местный житель Мурад Хазбиев. Он не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, сообщил в своём Телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, региональное Управление ФСБ подтвердило, что мобильный интернет в республике за последний год отключали не менее восьми раз. Это объясняли угрозой диверсионно-террористических актов. При этом отключения совпадали с датами протестов, заметил глава «Агоры».