Сборная России одержала третью победу на Чемпионате мира по хоккею

После уверенных, но весьма предсказуемых побед над командами Норвегии и Австрии, российские хоккеисты встречались с куда более серьезных соперником – сборной Чехии. И вновь победили, отправив ворота подопечных Милаша Ржиги 3 безответные шайбы. Наша команда – единственная на турнире, имеющая в активе 9 очков из 9-ти возможных. Также без потерь идут пока сборные Швейцарии и Германии. Но эти команды провели по две встречи.

Упорными получились накануне игры в группе А. Американцы в овертайме смогли переиграть команду Финляндии 3-2. Ну а встреча словаков и канадцев вообще вышла на заглядение. Хозяева Чемпионата дважды вели с преимуществом в две шайбы. Однако кленовые листья всякий раз отыгрывались, а за секунду до окончания основного времени вырвали победу со счетом 6-5.

Добавим, что ро\ссийская команда свой следующий матч проведет завтра против хоккеистов Италии.