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10:03, 14 мая 2019

Управление ФСИН в Бурятии выпустило ролик о своей работе, в котором тюремщики жестоко обращаются с заключёнными

Видео вызвало массу критику, местный омбудсмен готовит обращение в российский ФСИН по поводу нашумевшего ролика. Сотрудница ФСИН заламывает руку женщине в одежде, похожей на тюремную робу, в это время в ролике звучат слова: «чётко идёт с расстановкой — это борьба с уголовкой, лидер скулит, словно псина». Чуть позже оперативник управления ФСИН по Бурятии целится из арбалета в мужчину, который изображает заключённого. Ему на голову другой сотрудник ведомства кладёт яблоко. Жертва зажмурив глаза подпевает. Становится понятно, что ролик постановочный. Герои клипа также размахивают флагами России и Бурятии, а в припеве рассказывают о своих привилегиях: льготах, санаторном лечении и вознаграждении. И призывают стать цитата «одним из них». Ролик раскритиковали в соцсетях. На фоне скандалов из-за пыток в колониях его посчитали неуместным. Омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова попросит Федеральную службу исполнения наказаний России и прокуратуру провести проверку по факту изготовления ролика, сообщает ТАСС. В региональном управлении ФСИН агентству подтвердили, что видео с постановочными сценами сняли для конкурса, но не уточнили какого именно.
Генпрокурор Юрий Чайка месяц назад заявлял, что в половине российских регионов в учреждениях ФСИН в прошлом году незаконно применяли физическую силу и специальные средства. За год возбудили 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий.



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