Губернатор Свердловской области призвал участников конфликта вокруг строительства храма договориться мирным путем

Евгений Куйвашев сказал, что готов выступить посредником на переговорах.

«Сегодня в 16:00 жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны» – написал Евгений Куйвашев в инстаграме. Он попросил и протестующих и сторонников строительства храма выбрать парламентариев, которых пригласил в резиденцию губернатора. «Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему» — отметил глава региона.

Между тем вчера атмосфера возле стройплощадки накалилась до предела. В сквере в центре Екатеринбурга началась стихийная акция протеста, в ходе которой жители повалили забор, огораживающий территорию для строительства храма. В конфликт с протестующими вступили несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей. По сведениям «Новой газеты» — это бойцы академии единоборств «Русской медной компании». При этом полиция в происходящее практически не вмешивалась.

В Екатеринбурге полиция задержала по меньшей мере четырех человек, выступавших против строительства храма. Кроме того, в отделении оказался и один из охранников, распыливший газовый баллончик в сторону активистов.