Екатерина Бобкова – свидетель обвинения по делу футболистов Кокорина и Мамаева получила серьёзные травмы после паления из окна в Праге. Состояние пострадавшей критическое. Ей сделали несколько операций, и сейчас ввели в состояние искусственной комы, сообщает агентство Москва со ссылкой на информированный источник. Информацию о несчастном случае подтвердили в российском посольстве. Родственники и друзья Екатерины Бобковой пока ситуацию не комментировали.