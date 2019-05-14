Вице-спикер Совета Федерации секретарь Генсовета «Единой России» Турчак разработал законопроект о цифровом профиле

Вице-спикер Совета Федерации секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о цифровом профиле.

В ближайшие дни документ будет внесён в Госдуму, сообщает РБК. В рамках законопроекта предлагается ввести правовой институт цифрового профиля – платформы, на которых будут храниться информация о гражданине, а также электронные удостоверения личности. Каким будет процесс идентификации и аутентификации, в документе не говорится. В Совете Федерации пояснили, что закон носит рамочный характер, и детали будут прописаны в других подзаконных актах.