Уполномоченный по правам человека в Бурятии обратится в ФСИН о  проверке по факту изготовления видеоролика

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратится в Федеральную службу исполнения наказаний и в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту изготовления видеоролика с участием сотрудников бурятского Управления ведомства. Об этом ТАСС рассказала сама Жамбалова.

В музыкальном видеоролике, который появился в сети, постановочные сцены применения насилия к заключённым. Факт изготовления ролика в Управлении ФСИН Бурятии подтвердили. Видео снято для участия в конкурсе, добавили в ведомстве.