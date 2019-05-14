Госсекретарь США Майк Помпео, внезапно отменивший накануне визит в Москву ради поездки в Европу, сегодня приедет в Сочи — на переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Свой запланированный на понедельник визит в Москву Госсекретарь США Майк Помпео внезапно отмнил ради поездки в Брюссель. В бельгийскую столицу глава внешнеполитического американского ведомства прибыл практически без уведомления и провел там двухсторонние встречи с иностранными министрами Великобритании, Франции. Германии и ЕС, а также с Генсеком НАТО, чтобы обсудить последние развития по Ирану. Отношения США и Ирана накалились после того, как несколько недель назад Вашингтон отменил исключение из санкций для восьми стран в части импорта иранской нефти, а неделю назад объявил о дислокации дополнительных войск — включая авианосец и бомбардировщики Б-52, в Персидский Залив в связи с информацией о планируемых атаках Ирана на базы США в Сирии и Ираке.

В Брюсселе Помпео пытался убедить европейских союзников выступить единым фронтом против Ирана, но не преуспел в этом — в Европе считают, что США и Иран движутся в направлении войны, пишет Вашингтон Пост.

Сегодня Госсекретарь США прибывает с запланированным визитом в Сочи, где намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным и главой МИЛа Сергеем Лавровым несколько тем: выход из договора РМСД, Северную Корею, Украину, Венесуэлу и Сирию.

Некоторые СМИ сообщали, что Госсекретарь Помпео обсудит в Сочи возможную встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Однако вчера вечером Трамп заявил, что он встретится с Путиным на саммите G-20 в июне.