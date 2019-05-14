В Сенате США подготовили санкции с целью помешать строительству газопровода «Северный поток-2»

Санкции подготовили сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Они предлагают отказывать в визах представителям европейских компаний, которые занимаются прокладкой трубопроводов для российских энергопроектов, пишет журнал Foreign Policy. Ограничения также предлагают ввести против физических лиц, компаний и организаций, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве газопровода «Северный поток-2». Собственность и активы бизнесменов на территории США заблокируют. Аналогичные меры ждут тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также их страхует. Сенаторы называют основной задачей санкций давление на энергопроект, который важен для России, подтверждает агентство Bloomberg. Против газопровода выступают США, ряд стран Восточной Европы и республики Прибалтики. По их мнению, новый газопровод, проложенный по дну Балтийского моря в обход Украины, станет ещё одним инструментом для политического давления.

Новый газопровод Россия планирует запустить в следующем году.