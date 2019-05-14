Теневой бизнес – одна из главных причин появления долгов за газ и электроэнергию на Северном Кавказе, считает руководитель Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Об этом он заявил РИА. По последним данным, задолженность всех потребителей за газ и электричество в округе превысила 120 миллиардов рублей.

Ранее Заводской суд Грозного обязал «Газпром – Межрегионгаз» списать долги жителей Чечни на 9 миллиардов рублей. Позже Верховный суд Чечни отменил это решение.