Куйвашев готов выступить посредником между протестующими и сторонниками строительства храма в Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готов выступить посредником на переговорах между протестующими и сторонниками строительства храма в центре Екатеринбурга. Куйвашев написал в своём Инстаграме, что сегодня днём ждёт у себя по пять представителей с каждой стороны. «Моя главная задача, как губернатора, добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблемы», — добавил губернатор.