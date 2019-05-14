Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков против сотрудников интернет-магазина «Виагра-гуру»

Московская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере против сотрудников интернет-магазина «Виагра-гуру». Они приобрели партию таблеток для борьбы с курением. Сообщает «Коммерсантъ». Максимальное наказание по этой статье до 20 лет заключения.

Сейчас в СИЗО находятся два фигуранта дела – 30-летний основатель интернет-магазина и его 57-летняя мать.