Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний

Американские сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Форин Полиси» со ссылкой на копию соответствующего документа. Как уточняет издание, в случае принятия нового законопроекта под санкции попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования в строительстве «Северного потока-2». Также предусмотрены ограничения для тех, кто предоставляет для кораблей финансовую и техническую поддержку и страхует их.