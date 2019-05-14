Администрация США просит Конгресс увеличить бюджет NASA на 1 миллиард 600 миллионов $ в следующем финансовом году

Администрация США просит Конгресс увеличить бюджет NASA на 1 миллиард 600 миллионов долларов в следующем финансовом году. Как написал в своём Твиттере президент Трамп, «мы возвращаемся на Луну, а после этого идём на Марс». Программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 года, напоминает Reuters. Если Конгресс согласится с предложением Белого дома, бюджет NASA на 2020 год превысит 22,5 миллиарда долларов.