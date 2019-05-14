Акция против строительства храма в сквере Екатеринбурга проходила без значительных нарушений общественного порядка

Акция против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга проходила без значительных нарушений общественного порядка. По его словам, сегодня планируется совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. Вице-губернатор добавил, что вопрос о строительстве храма прошёл публичные слушания, разрешение на строительство получено, то есть, все процедуры соблюдены.

Полиция в события в сквере не вмешивалась, но ближе к ночи задержала нескольких участников акции.