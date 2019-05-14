Мосгорсуд проверит законность возврата в прокуратуру дела одного из ключевых фигурантов «Театрального дела»

Речь идет о бывшем бухгалтере, которая признала вину в хищении. Судебный процесс при заключении сделки со следствием, как правило, проходит довольно быстро, без исследования доказательств. Однако в случае с Ниной Масляевой рассмотрение затягивается на неопределенный срок. В решении Мещанского суда говорится, что в обвинительном заключении вина подсудимой в совершении мошенничества не конкретизирована.

Обстоятельства хищения бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа», ей неизвестны. Кто именно и в каком объеме похищал денежные средства, она не знает. Поэтому дело вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Мосгорсуд выяснит, законно ли решение нижестоящей инстанции.

Масляева на прошлом заседании заявила, что идея преступления принадлежала Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Подсудимая, с ее слов, лишь оказывала им содействие.

Процесс над Кириллом Серебренниковым и другими фигурантами был отложен из-за проведения комплексной финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой экспертизы.