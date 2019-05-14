Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в конце июня

Это заявление прозвучало на фоне грядущих переговоров госсекретаря США Майка Помпео с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, как ожидается, с Путиным.

Помпео прибудет сегодня в Сочи. Это его первый визит в России в качестве госсекретаря. Ранее он сократил программу своей поездки – планировалось вчера он планировал побывать в Москве и встертиться с американскими дипломатами, но вместо этого полетел в Брюссель, как сообщалось, для обсуждения «неотложных вопросов», среди которых — ситуация с Ираном.

В минувшую субботу дипломат сказал в интервью CNBC, что хотел бы наладить сотрудничество с Москвой, и для этого есть возможности: «Есть много областей, где, я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией. Я помню свой опыт на посту главы ЦРУ. Тогда мы тесно сотрудничали с русскими в области борьбы с терроризмом. Уверен, что это было важно, и что те наши отношения спасли жизни и американцев, и россиян. Есть вопросы, по которым у нас радикально разные взгляды. И по ним мы будем защищать американские интересы.

Но в тех вопросах, в которых мы найдем общий язык, и общие интересы, я считаю своим долгом и необходимостью работать вместе… Надеюсь, мы сможем найти сферу для совместной работы в Афганистане, Россия также сталкивается с террористической угрозой со стороны Афганистана. Также у нас был хороший разговор о Венесуэле». Помпео также отметил, что Россия и США могут работать сообща в Сирии.