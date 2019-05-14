Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

В нем будут собраны различные сведения о гражданах. Также он вводит понятие электронного удостоверения личности. Как рассказал РБК автор инициативы вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, он планирует в ближайшие дни внести документ в Госдуму.

По его словам, законопроект нацелен на создание условий для развития цифровой экономики и достижение целей одноименного нацпроекта. Каким будет порядок получения сведений с использованием «цифрового профиля», в законопроекте не описано.