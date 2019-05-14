Фелисити Хаффман признала свою вину в даче взятки в размере $15 тысяч за содействие поступлению своей дочери в вуз

Об этом сообщает телеканал CNN. Она согласилась признать себя виновной по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества. На заседании суда в Бостоне прокуроры попросили приговорить актрису к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в размере $20 тыс. Телеканал добавляет, что приговор вынесут 13 сентября.

Мошенничество связано с фондом Key Worldwide Уильяма Сингера, который создал преступную группировку, за деньги помогавшую абитуриентам поступать в престижные вузы.