Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

Документ могут принять уже на этой неделе. О проблеме недопуска родственников в палаты интенсивной терапии и реанимацию к близким говорят давно. Несколько лет назад на ситуацию в ходе прямой линии с президентом обратил внимание актер Константин Хабенский. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в прошлом июле и с тех пор к нему не возвращалась.

Документ обяжет медицинские организации предоставлять возможность родителям, членам семей и законным представителям доступ к пациентам в тяжелом состоянии. Посещение тяжелобольных сейчас не приветствуется и чаще всего запрещается, в том числе по санитарным соображениям. По мнению психологов, возможность видеться с близкими положительно влияет на пациентов и способствует их выздоровлению. Минздрав должен будет разработать регламентирующие документы.

В Москве доступ родственников в отделения реанимации и интенсивной терапии открыли еще год назад. Близкие должны будут получать разрешение, прежде чем войдут в палату.