Упрощенная процедура назначения пенсий для некоторых категорий граждан начнет действовать с сегодняшнего дня

Россиянам, уезжающим жить за границу, а также тем, кто уже живет за рубежом, теперь станет проще оформлять пенсию на родине. В соответствии с порядком, действовавшим до сегодняшнего дня, заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии граждане должны были подавать в конкретное отделение Пенсионного фонда, а именно по месту жительства.

Теперь это можно сделать в любом отделении фонда в стране, вне зависимости от того, где зарегистрирован человек. Об этом сообщила «Российская газета». По информации издания, изменения затронут и служащих силовых ведомств — они смогут подать такое заявление в любое территориальное подразделение ведомства, в котором служили.

Как отмечается, в настоящее время российскую пенсию получают почти 330 тысяч человек, проживающие в 128 странах мира.

Ранее в Минтруде и пенсионном фонде сообщили, что жители Донбасса, которые получат российские паспорта, смогут получать пенсию, если зарегистрируются на территории России и будут проживать на территории страны