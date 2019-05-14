Басманный суд Москвы начнет рассмотрение иска экс-главы Коми Вячеслава Гайзера против газеты «Аргументы и факты»

Гайзер, являющийся фигурантом дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, просит опровергнуть данные об изъятых у него вещах. В феврале прошлого года газета «Аргументы и факты» опубликовало статью, в которой говорится о том, что у экс-главы Коми были изъяты часы стоимостью в 1 млн долларов, а также документы на офшоры и на частный самолет. По словам адвоката Гайзера Дарьи Евмениной, вся коллекция его часов на самом деле стоит 30 тысяч долларов.

Требования о возмещении морального вреда он при этом не предъявил. Вместе с тем «Аргументы и Факты» представили свои возражения – в результате заседание, которое должно было пройти еще в апреле, перенесли. Сам Гайзер планирует лично участвовать в рассмотрении иска о защите чести и достоинства по видеосвязи.

Приговор Гайзеру по обвинению в мошенничестве должен быть оглашен 10 июня. Бывшему главе Коми грозит 21 год лишения свободы. Под стражей при этом он находится 3,5 года.