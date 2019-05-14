Противники строительства храма в центре Екатеринбурга остались ночью в сквере у драмтеатра

Накануне на акцию вышли, по разным оценкам от 1,5 до 2 тысяч человек. Обстановка обострилась после того, как место строительства было обнесено забором. Люди повалили ограждения, и прошли на закрытую территорию. Однако чуть позже возник новый очаг напряженности, рассказал «Эху Москвы» очевидце события, екатеринбургский политолог и публицист Федор Крашенинников. По его словам, это был именно спонтанный протест, никто изначально такой сход не организовывал.

Под утро защитники сквера начали расходиться, собрав предварительно весь мусор. Некоторые говорят, что вернутся в семь вечера. На это время, как сообщает портал Е1, защитники храма назначили молебен. По данным ТАСС, который ссылается на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, власти сегодня проведут совещание, где будут решать, как урегулировать конфликт.