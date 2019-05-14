Z Архив новостей новости
5 1 6 155
07:00, 14 мая 2019

В Сочи ожидают приезд госсекретаря США

Майк Помпео должен был прилететь в Россию еще вчера, но резко изменил свои планы.
Москва попытается по максимуму использовать визит Майка Помпео для стабилизации отношений с США. Так накануне описал характер встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков. Дипломат отметил, что все темы, которые планировались, будут озвучены в полном объеме и желание госсекретаря вдвое сократить время своего пребывания в России, не приведет к сокращению самих переговоров.

Впрочем, говорить о чем-либо наверняка, когда дело касается планов Помпео, нельзя. Так, об отмене приезда госсекретаря в Москву стало известно только ночью накануне визита. Глава американского внешнеполитического ведомства неожиданно решил нагрянуть в Брюссель, где был намечен саммит европейских глав МИД. Причем намерения представителя Вашингтона стали сюрпризом даже для принимающей стороны.

На прошлой неделе точно также Помпео внезапно отменил встречу с канцлером Германии, а позже – визит в Гренландию. Вместо этого он срочно улетел в Ирак.
Помпео впервые должен посетить Россию в качестве госсекретаря. Помимо встречи с Сергеем Лавровым не исключена его встреча с Владимиром Путиным.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 492 6 54363 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 363 6 58533 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 117 6 16802 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 92 6 9199 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Как надо мыслить в связи с катастрофой Суперджета? Когда информация будет на руках, все давно переключатся на очередную фальсификацию голосов на шоу «Голос» и наплюют на к тому времени старую трагедию. Минтранс, Сухой, Аэрофлот и Кремль все решат кулуарно…

5 148 6 91511 07.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, общество, минтранс, аэрофлот, мнения
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Окуджава был гражданином Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…

5 135 6 15914 09.05
Kпамять, войны, общество, творчество, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 52 6 6414 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Никакой романтизации войны в этом не вижу Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...

5 267 6 33936 08.05
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…

5 245 6 30914 09.05
8читать ;смотреть
Kдень победы, видео, события
Блоги

+ Шествие «Бессмертного полка» в Москве Шествие «Бессмертного полка» в Москве Прямая трансляция…

5 54 6 7035 09.05
Kдень победы, акции, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Фашистский реванш в Крыму накануне Дня Победы Чем мы теперь лучше Украины, где переписывают историю и героизируют Бандеру? Кто позволил переписывать российскую/крымскую историю в угоду чьим-то хотелкам?..

5 637 6 220090 07.05
Kкрым, история, фашизм, общество, власть, мнения
Блоги

Елена Чижова писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Блокадная память Постепенно приходишь к выводу, что в трагедии ленинградской блокады виноваты Гитлер и Сталин: эту трагическую фугу, они, два самых страшных диктатора XX века, сыграли в четыре руки…

5 162 6 21261 09.05
Kистория, общество, блокада, память, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом…

5 60 6 9313 11.05
Kукраина, политика, порошенко, зеленский, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Нюта Федермессер для москвичей сделала не то что гораздо больше, а просто вообще несравнимо больше для каждого жителя Москвы, чем все другие кандидаты в Мосгордуму на этих выборах…

5 58 6 9049 13.05
#слушать 38:46 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, медицина, здравоохранение, навальный, скворцова, видео, передачи
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…

5 218 6 35439 09.05
Kсталин, акции, день победы, вторая мировая, общество, история, фото, мнения
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы в какой-то из важных дней — это может быть международный день политзаключённых, это может быть день издохновения палача Сталина, надо проводить такую же акцию…

5 160 6 26079 10.05
Kобщество, акции, история, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева четвертый день находится в искусственной коме Россиянка Екатерина Бобкова во время отдыха в Чехии упала с балкона

5 1 6 18706
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То, что происходит 9 мая в России — узаконенное кощунство. Эти крики «Можем повторить!». Это как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!». Нет, ребята, вы не можете…

5 230 6 123239 11.05
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Допустимо ли журналисту для получения общественно важной информации врать и использовать подложные документы?
5 26 6 8009 10.05
Блоги

+ Умер журналист Сергей Доренко Умер журналист Сергей Доренко Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем…

5 0 6 228261 09.05
8читать ;смотреть
Kфото, память, общество, доренко, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Сергею Доренко. Эпитафия Сергею Доренко. Эпитафия Судьба настоящих динозавров — вымирать, даже настоящих динозавров СМИ. Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов…

5 0 6 136967 09.05
Kобщество, доренко, память, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7825750
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4035618

Сегодня в эфире