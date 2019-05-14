В Сочи ожидают приезд госсекретаря США

Майк Помпео должен был прилететь в Россию еще вчера, но резко изменил свои планы.

Москва попытается по максимуму использовать визит Майка Помпео для стабилизации отношений с США. Так накануне описал характер встречи замглавы российского МИД Сергей Рябков. Дипломат отметил, что все темы, которые планировались, будут озвучены в полном объеме и желание госсекретаря вдвое сократить время своего пребывания в России, не приведет к сокращению самих переговоров.

Впрочем, говорить о чем-либо наверняка, когда дело касается планов Помпео, нельзя. Так, об отмене приезда госсекретаря в Москву стало известно только ночью накануне визита. Глава американского внешнеполитического ведомства неожиданно решил нагрянуть в Брюссель, где был намечен саммит европейских глав МИД. Причем намерения представителя Вашингтона стали сюрпризом даже для принимающей стороны.

На прошлой неделе точно также Помпео внезапно отменил встречу с канцлером Германии, а позже – визит в Гренландию. Вместо этого он срочно улетел в Ирак.

Помпео впервые должен посетить Россию в качестве госсекретаря. Помимо встречи с Сергеем Лавровым не исключена его встреча с Владимиром Путиным.