В Тель-Авиве пройдет первый полуфинал «Евровидения»

В финал получат путевку 10 из 17 участников международного песенного конкурса. Прямую трансляцию с 22 часов будет вести телеканал «Россия 1», однако российские зрители голосовать не смогут. Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники смотра из Израиля, Франции и Испании. Сергей Лазарев, который представляет Россию на конкурсе с песней Scream, выступит во втором полуфинале 16 мая под № 13.

«Это будет нечто впечатляющее, поскольку над представлением работали люди из многих стран», — объявил исполнительный директор мероприятия Йон Ола Санд: «Вы, артисты, представляете не только вашу страну. Вы представляете общественные телекомпании. Потому что Евровидение, — это совместный продукт европейских телекомпаний. Каждый год мы ставим новые технологические планки для телетрансляций. И я горжусь быть частью этого. Поскольку я уже видел, что мы для вас подготовили, могу с уверенностью сказать, что вас ожидают три потрясающих шоу».

Финал «Евровидения» пройдет 18 мая.