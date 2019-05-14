7 человек, задержанных накануне в Москве после народного схода против пыток и репрессий, оставлены на ночь в полиции

Остальных после составления протоколов о нарушении правил акции отпустили. Всего, по данным портала «ОВД-Инфо», было задержано 12 активистов. «МБХ медиа» уточняет, что они отправились гулять по центру Москвы уже после завершения акции в поддержку фигурантов «пензенского дела», дела «Нового величия» и других заключенных.

Среди них — активистка Дарья Полюдова, муниципальный депутат Константин Котов, а также трое активистов «Левого блока». Последние сообщают, что их затолкали в автозак «без объяснения причин». Народный сход прошел у здания ФСБ на Лубянке, в нем участвовали правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина и Валерий Борщев. Во время самой акции мероприятия полиция задержала пятерых активистов прокремлевского движения SERB и двух участников мероприятия.