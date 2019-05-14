По меньшей мере, пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в центре Хартума

Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на Центральный комитет врачей страны. По его данным, в числе погибших — один офицер армии, остальные — манифестанты. Кроме того, десятки человек пострадали. Стрельба произошла недалеко от центра столицы после столкновений сил безопасности и военных с демонстрантами, которые заблокировали дороги. Глава Военсовета пообещал арестовать и наказать причастных к нападению.