В Екатеринбурге более 10 часов продолжался стихийный митинг в сквере, где власти собираются построить храм

В Екатеринбурге более 10 часов продолжался стихийный митинг в сквере возле Театра драмы, где власти собираются построить храм. Ситуация обострилась накануне после того, как место отгородили забором. Защитники сквера его снесли, полиция ретировалась, но протестующих начали вытеснять крепкие, спортивного вида люди, сообщает местный портал Е1. Всю ночь люди оставались в сквере, но под утро все же начали расходиться. При этом защитники сквера пообещали снова вернуться вечером. В это же время там собираются устроить молебен сторонники строительства храма.

По данным ТАСС, который ссылается на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, сегодня пройдет совещание, где будут решать, как урегулировать конфликт.