В Тель-Авиве пройдет первый полуфинал «Евровидения»

В финал получат путевку 10 из 17 участников международного песенного конкурса. Прямую трансляцию с 22 часов будет вести телеканал «Россия 1», однако российские зрители голосовать не смогут. Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники смотра из Израиля, Франции и Испании. Сергей Лазарев, который представляет Россию на конкурсе с песней Scream, выступит во втором полуфинале 16 мая под №13. Финал «Евровидения» пройдет 18 мая.