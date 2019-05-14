В Екатеринбурге на месте, где собираются возвести храм, остается примерно два десятка сторонников строительства

защитники сквера под утро начали расходиться, собрав перед этим весь мусор. Некоторые говорят, что вернутся в семь вечера. На это время защитники храма назначили молебен. Об этом сообщает местный портал Е1. По данным ТАСС, который ссылается на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, власти сегодня проведут совещание, где будут решать, как урегулировать конфликт. Стихийный митинг начался накануне после того, как место строительства обнесли забором. Протестующие выступают против строительства храма Св. Екатерины, который собираются построить к 300-летию Екатеринбурга на месте сквера около Театра драмы.