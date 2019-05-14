Госсекретаря США Майка Помпео ожидают сегодня в Сочи

Там у него запланированы переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым. Затем их обоих примет президент Владимир Путин. Это подтвердили вчера в Кремле. Как ожидается, главными темами станут Иран и Сирия.

Встреча пройдет на фоне объявленного 8 мая Тегераном решения частично приостановить выполнение ряда своих обязательств по иранской ядерной сделке в качестве ответной меры на выход из нее США в мае прошлого года. Стоит отметить, что госсекретарь в последний момент отменил московскую часть визита, отправившись в понедельник в Брюссель для обсуждения с европейскими партнерами «недавних угрожающих действий и заявлений Ирана».