Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева четвертый день находится в искусственной коме

Россиянка Екатерина Бобкова во время отдыха в Чехии упала с балкона. Это подтвердили РИА Новости представитель посольства России и дежурный врач отделения нейрохирургии больницы города Градец-Кралове. По словам дипломата, это произошло 10 мая на горном курорте Шпиндлерув-Млин. В субботу ей сделали операцию. Более подробную информацию он согласился предоставить только родственникам пострадавшей.

В суде Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. На прошлой неделе футболисты получили 1,5 года и год и пять месяцев колонии по обвинению в драках в центре Москвы.