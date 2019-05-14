В Екатеринбурге примерно сотня защитников сквера продолжают дежурство на месте, где власти собираются построить храм

Об этом сообщает местный портал Е1. Спортивного вида людей, которые выступают за строительство, осталось немного. И тем и другим ранее подвезли немного еды. Протестующие начали снова шатать забор, в ответ на это бойцы бросали в них еду. Мусор, который кидали защитники храма, прибирали защитники сквера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, власти города считают, что ни потасовок, ни каких либо других противоправных действий накануне не произошло. По его словам, сегодня пройдет совещание, где будут решать, как урегулировать конфликт.

Митингующие выступают против строительства храма Св. Екатерины. Его должны построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году на месте сквера около Театра драмы. Накануне конфликт разгорелся с новой силой после того, как место строительства обнесли забором.