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02:11, 14 мая 2019

Массимо Каррера стал кандидатом на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Эстегляль»

Экс-защитник «Ювентуса», итальянский тренер Массимо Каррера стал кандидатом на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Эстегляль». Об этом без указания источников сообщает иранское агентство Tansim. Других деталей оно не приводит, кто еще может стать наставником иранской команды также не говорится.
Ранее, как напоминает Tansim, гендиректор «Эстегляля» Амир Хоссейн Фати говорил, что следующим наставником команды будет не иранский тренер.



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