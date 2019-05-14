Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз из-за рубежа продукции для личного пользования

Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, которое цитирует РБК. Там напомнили, что согласно действующим правилам, в Россию и другие государства ЕАЭС можно ввозить импортную продукцию до 5 кг на человека. Но в странах, где произведен товар и откуда вывезен, не должны быть зафиксированы заразные болезни животных.