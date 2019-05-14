Проект строительства газопровода «Северный поток-2» не нуждается в плане «Б» на случай введения против него американских санкций. Он полностью соответствует законам, сказал турецкому агентству Anadolu представитель оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — Йенс Мюллер. По его словам, «твердую приверженность» делу выражают и инвесторы. Они «полностью гарантировали финансирование» проекта, заверил собеседник агентства, подчеркнув, что прокладка труб продолжается, согласно запланированному графику.