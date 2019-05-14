В Екатеринбурге примерно сотня защитников сквера остается на месте, где власти собираются построить храм

Об этом сообщает местный портал Е1. За забором, который был возведен минувшей ночью, находятся спортивного вида сторонники строительства. Сколько их, неизвестно. «Новая газета» ранее сообщила, что там около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании». Однако, источник Е1 в Академии рассказал, что в команде всего 30 человек. В сквере было порядка 10, они помогали восстановить забор, который ранее повалили протестующие, но уже уехали. Кто те «спортсмены», которые выталкивают людей, в академии не знают. Там предположили, что это ЧОП. Сейчас полиция уехала. Стороны обмениваются репликами. Протестующие попросили сторонников храма процитировать Библию или перечислить заповеди. В ответ — тишина. Ранее сообщалось об одном задержанном, еще одного человека с травмой руки увезла скорая.

Между тем, сегодня противостояние может продолжиться. Журналист Иннокентий Шеремет предложил сторонникам храма собраться сегодня вечером на молитву. Защитники сквера планируют прийти туда же в то же время.

Митингующие выступают против строительства храма Св. Екатерины. Его должны построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году на месте сквера около Театра драмы.