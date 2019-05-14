Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили обстановку в Сирии

В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями по поводу ситуации в зоне деэскалации в провинции Идлиб «в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий». Об этом сообщается на сайте Кремля.Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений и международные проблемы.

Накануне в Минобороны сообщили, что боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. При этом обстрел велся с территории Идлиба.