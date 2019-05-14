Один человек погиб, более 10 ранены в результате стрельбы в центре Хартума, где проводится забастовка оппозиции

Об этом сообщил информационный портал «Баж ньюс». По информации телеканала «Скай ньюс — Арабия», в районе прогремел взрыв, слышна интенсивная стрельба. Отмечается, что некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Демонстранты обвиняют в применении силы сторонников прежнего режима.

11 апреля в Судане произошел военный переворот на фоне четырехмесячных народных протестов. Президента Омара аль-Башира отстранили власти, а позднее посадили в тюрьму. Сформированный армией переходный военный совет заявил о намерении в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Однако протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.