На Лубянке задержано более десятка участников акции против пыток и репрессий

Шестерых задержали возле здания ФСБ во время самой акции в поддержку фигурантов дела «Сети» и «Нового величия». Четверо из них — активисты консервативного движения SERB, вступавшие в словесные конфликты с собравшимися. Еще двое — гражданские активисты, участвовавшие в акции, сообщает интернет-издание «Медуза». Уже после схода «В защиту нового поколения» были задержаны еще 12 человек, передает ОВД-Инфо со ссылкой на общественную защитницу Ирину Яценко. По данным портала, одного человека задержали с пресс-картой от движения «За права человека» и редакционным заданием в электронном виде. На Виктора Капитоновна составили протокол о повторном нарушении правил акции. Его оставляют на ночь в отделе, несмотря на вторую группу инвалидности, сообщила юрист Алла Фролова. На остальных составляют протоколы по статье о нарушении правил акции. Какие конкретно части этой статьи им вменяют, пока неизвестно.

Всего в акции участвовали около ста человек. Организаторы планировали провести ее на Бульварном кольце и подали соответствующее уведомление в мэрию, но получили отказ. После этого мероприятие решено было провести напротив здания ФСБ без согласования. Накануне утром полиция вручила главе движения «За права человека» Льву Пономареву предостережение о недопустимости нарушения законодательства.