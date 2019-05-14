В Екатеринбурге продолжается противостояние в сквере у Театра драмы, где власти хотят построить храм

Прошлой ночью часть территории огородили забором. Там установили дежурство сотрудники Росгвардии. Защитники сквера снесли ограждение и даже установили там палатку. Полиция не стала никого задерживать. Однако в парк приехали спортивного вида сторонники постройки храма. Они подняли забор и начали применять силу к протестующим. В толпе распылили газовый баллончик, сообщает местный портал Е1. Позже появился ОМОН и попросил всех разойтись. Одного человека задержали. Еще один повредил руку, его увезла скорая.

Сейчас, как сообщается, полиция уехала. Спортсменам привезли сухпаек — семечки и воду. Один из протестующих протянул за забор банан. Толпа начала скандировать: «Обезьяны!».