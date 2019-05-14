Масштабный конфликт, по некоторым данным, разгорается в верхушке Православной церкви Украины

Это грозит единству церкви, которая совсем недавно получила грамоту о независимости. Основное противостояние, как передает ВВС, разворачивается между предстоятелем ПЦУ 40-летним митрополитом Епифанием и его наставником, идеологом независимости украинского православия 90-летним Филаретом. Он продолжает именовать себя патриархом Киевским. Речь, как сообщается, идет и об отношении иерархов к РПЦ и к Константинополю, и о личных амбициях и о доступе к финансам.